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الزمالك يفقد نقطتين ويتعادل مع المصري 2/2

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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الإثنين، 24-05-2021 08:18 م المصريون
فقد الزمالك نقطتين بعدما تعادل مع المصري 2/2في اللقاء الذي تم بيتهنا اليوم في  الدوري الممتاز.
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