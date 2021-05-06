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الزمالك بتصدر جدول الدوري بعد فوزه على سموحة 1/2

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الخميس، 06-05-2021 08:29 م
استطاع فريق الزمالك التغلب على سموحة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن فعاليات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك لـ 44 نقطة متصدرا بها جدول الدوري حتى الآن.
 
 

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