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الزمالك بتصدر جدول الدوري بعد فوزه على سموحة 1/2
ا
Native
الخميس، 06-05-2021
08:29 م
استطاع فريق
الزمالك
التغلب على
سموحة
بهدفين لهدف في ال
مباراة
التي جمعت الفريقين اليوم ضمن فعاليات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد
الزمالك
لـ 44 نقطة متصدرا بها جدول الدوري حتى الآن.
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بث مباشر
مباراة
الزمالك
سموحة
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