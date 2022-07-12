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أول تعليق لبطل السومو المصري على طرد البعثة من فندق في أمريكا

بطل-مصر-للسومو
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الثلاثاء، 12-07-2022 11:43 ص


كشف بطل السومو المصري عبد الرحمن الصيفي، حقيقة طرد بعثة الفريق من فندق الإقامة في أمريكا عقب الحصول على الميدالية الذهبية وخطفها من منافسه الأوكراني.
وحقق عبد الرحمن الصيفي، المركز الأول، مرتين، خلال دقائق معدودة بعدما أنهى مباراته النهائية منتصرا على منافسه الأوكراني، قبل أن يقرر حكم المباراة إعادتها كنوع من العقاب، بسبب احتفاله الذي اعتبره استفزازيا، قبل أن يؤكد البطل المصري تفوقه ويكرر حصوله على المركز الأول.
وقال عبدالرحمن الصيفي: كل ما تردد عن طرد بعثة منتخب مصر، غير صحيح بالمرة، وكنا- منذ وصولنا إلى الولايات المتحدة- في تركيز شديد على هدف واحد فقط، وهو تحقيق إنجاز؛ من أجل إسعاد الشعب المصري.
وأوضح عبد الرحمن الصيفي: البعثة لا تعانى من أي أزمة حاليا في أمريكا، خاصة بعد إعلان إعادة المباراة، وتحفظ حكم المباراة على طريقة الاحتفال في المباراة النهائية، وانتهى دور بعثة السومو؛ بعد تحقيق المراكز: الأول والرابع والسابع.

وأكد في نهاية حديثه: فخور بتحقيق الميدالية الذهبية، ويجب على الجميع عدم النظر إلى مثل هذه الأحاديث، وإهمال الإنجاز الذي تحقق.
 

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