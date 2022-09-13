أرقام قياسية هامة بعد تتويج الزمالك بدرع الدوري المصري للمرة الـ 14 في تاريخه

الثلاثاء، 13-09-2022
02:54 م
بعد تتويج الزمالك بدرع
الدوري – أبرز الأرقام والإحصائيات
يُعد نادي الزمالك المصري واحد من أشهر الأندية في تاريخ كرة
القدم الأفريقية، كما أنه واحد من كبار الدوري المصري الأكثر فوزًا بالبطولات
المحلية والدولية. اعتاد نادي الزمالك بشكل مستمر على التواجد بين كبار أندية
القارة في المنافسات المختلفة، ولكن غيابه عن بعضها أمر طبيعي ويحدث للكثير من
الأندية المصرية والأوروبية مثل برشلونة ومانشستر يونايتد.
يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022، حقق نادي الزمالك المصري
بطولة جديدة وضم لألقابه لقب جديد بعد تتويج الزمالك بدرع الدوري المصري الممتاز.
حمل اسطورة الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا درع الدوري بعد مباراة خاضها
الزمالك أمام انتهت بالتعادل بهدف لمثيله أمام نادي الاتحاد السكندري. على الرغم
من هذا التعادل، فكانت النتيجة واحدة حتى في حالة تعرض الزمالك للخسارة في تلك
المباراة وذلك لأنها متصدر ترتيب الدوري بفارق كبير من النقاط عن بيراميدز والأهلي
في الترتيب الثاني والثالث.
الفارس الأبيض وشعبيته الكبيرة في مصر
يحظى نادي الزمالك المصري بشعبية كبيرة في أنحاء مصر. فهو
الفارس الأبيض الذي طالما حقق الكثير من البطولات المحلية والدولية، وينافس بشكل
قوي على كافة الألقاب. فهو خصم قوي يعرف تمامًا كيفية الفوز بالألقاب وحصد
البطولات على مر العصور. فلا عجب أن تجد مشجعي نادي الزمالك في كل مكان تذهب إليه!
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ثاني أكثر نادي فوزًا بالدوري المصري الممتاز
يتساءل الكثيرون عن كم عدد بطولات الدوري المصري التي فاز بها
الزمالك. يبلغ عدد بطولات الدوري المصري التي فاز بها الزمالك 14 لقبًا كان آخرها
الموسم الحالي حيث تربع الزمالك فوق قائمة ترتيب الدوري المصري الممتاز وضمن الفوز
باللقب قبل نهاية الدوري بأربعة أسابيع. كان البطولة الأولى التي فاز بها الزمالك
في الدوري المصري في موسم 1959 – 1960. بهذا، يؤكد الزمالك تأكيده للرقم القياسي
المحتفظ به منذ سنوات وهو ثاني أكثر نادي فوزًا بالدوري المصري الممتاز بواقع 14
لقب. إلى جانب ذلك، يحتل الزمالك المركز الأول في قائمة الأندية الأكثر حصولًا على
المركز الثاني في بطولة الدوري المصري.
هداف الدوري المصري زملكاوي
المرة الأخيرة التي كان هداف الدوري المصري من صفوف نادي
الزمالك كانت في موسم 2010 – 2011 حيث حقق هذه الجائزة الفردية نجم الفريق
شيكابالا مناصفة مع أحمد أحمد عبد الظاهر لاعب أنبي في ذلك الوقت برصيد 13 هدف لكل
لاعب. أخيرًا، نجح لاعب الزمالك وهداف الفريق أحمد سيد زيزو بإعادة اللقب مرة أخرى
للقلعة البيضاء حيث يعتلي زيزو قائمة هدافي الدوري حتى الآن برصيد 19 هدفًا حتى
الأسبوع 32 من جدول الدوري. بهذا يبتعد احمد زيزو عن أقرب منافسيه برصيد 13 هدفًا
وهم مروان حمدي، أجوستينيو مابولولو وجون إيبوكا. يعتبر ذلك بكل تأكيد رقم قياسي
جديد ضمن الإنجازات الفردية التي حققها الزمالك في موسم الدوري المصري لهذا العام.
ما بين أخر هدافي الزمالك، قامت بعض المناوشات بشكل طبيعي بين اللاعبين. من جانبه،
أوضح رئيس نادي الزمالك أن خناقة شياكبالا وزيزو
مجرد شائعات وليست حقيقة..
أكبر عدد من النقاط في الدوري
قدم نادي الزمالك في موسم 2021 – 2022 موسم أكثر من رائع وتمكن
من تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في تاريخ الأندية. في الموسم السابق في
الدوري المصري، فاز الزمالك بدرع الدوري من خلال حصوله على 80 نقطة من 34 مباراة.
جاء ذلك من خلال الفوز في 24 مباراة، خسارة مباراتين والتعادل في ثماني مباريات.
سجل أيضًا الزمالك في الموسم السابق 61 هدفًا واستقبل 21 هدفًا كأقوى خط دفاع في
الدوري. في الموسم الحالي، لعب الزمالك مباراته أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات
الاسبوع 32 من الدوري المصري الممتاز حقق خلال 32 مباراة مجموع نقاط 76 نقطة
ويتبقى له مباراتين. في حالة الفوز في هاتين المباراتين سيصل الزمالك 82 نقطة وهو
من أكبر النقاط التي حصل عليها الزمالك في منافسات الدوري المصري. بهذا أيضًا يرتفع
رصيد الزمالك بعدد مباريات الفوز عن الموسم السابق ليكون 26 مباراة مع 4 هزائم
والتعادل في 4 مباريات وهي أرقام قياسية أيضًا بالنسبة للفارس الأبيض.