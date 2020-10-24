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أديب لـ الأهلي: "متجيبوش الراجل دا في النهائي"

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ارشيف
 
السبت، 24-10-2020 09:35 ص محمد عبد الحارس
هنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي بالفوز على الوداد المغربي في مباراة إياب نصف دوري أبطال أفريقيا وصعود الأهلي رسميا إلى النهائي.
وعقب "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، على إمكانية لقاء الأهلي والزمالك في النهائي ، قائلا : "عاوزين بقى نشوف نهائي مصري.. بس اعملوا حسابكوا ماتجيبوش حسين الشحات معرفش ازاي اتصرفوا".
وأشار الإعلامي، إلى أن الهدف الذي أحرزه "الشحات" في مرمى الوداد هدف عالمي، مطالبا الجماهير بالبحث عنه ومشاهدته مرة أخرى.

هذا، وتغلب فريق الأهلي على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

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