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أحمد شوبير:« العبيط أهه»

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أحمد شوبير
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الإثنين، 07-11-2022 02:34 م
وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

وكتب شوبير عبر صفحته على فيسبوك اليوم الإثنين: “مفيش مانع نقول كمان العبيط اهه”.

وفي سياق أخر كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب غياب ثنائي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” وزميله البرازيلي سافيو، عن تدريبات الفريق مساء أمس، الأحد.


وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج مع شوبير، إن غياب الثنائي عن تدريبات الأهلي جاء بسبب تعرضهما لنزلة برد.

وأكد شوبير حسب معلومته أن كهربا سيعود لتدريبات الأهلي غدا الثلاثاء.
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم استمرت نصف ساعة؛ تحت إشراف أندرياس أندويا مدرب الأحمال بالفريق، في حين أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات مكثفة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى.
 

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