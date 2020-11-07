أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت،
العديد من المباريات في مختلف المسابقات أبرزها الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي والدوري السعودي "دوري محمد بن سلمان".
الدوري الإنجليزي
إيفرتون X مانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
كريستال بالاس X ليدز يونايتد في الخامسة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
تشيلسي X شيفيلد يونايتد في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
وست هام يونايتد X فولهام في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
هويسكا X إيبار في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
برشلونة X ريال بيتيس في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
إشبيلية X أوساسونا في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد X قاديش في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي
كالياري X سامبدوريا في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
بينفينتو X سبيزيا في السابعة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
بارما X فيورنتينا في العاشرة إلا ربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
الدوري الألماني
شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
ماينز X شالكه في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
أوجسبورج X هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
يونيون برلين X أرمينيا بيليفيلد في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
لايبزيج X فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
بوروسيا دورتموند X بايرن ميونخ في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
الدوري الفرنسي
بوردو X مونبلييه في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
باريس سان جيرمان X رين في العاشرة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
كأس الأمير محمد بن سلمان
العين X الأهلي في الثانية والنصف عصرا على الرياضية السعودية
الفتح X الشباب فى الرابعة والنصف على الرياضية السعودية
النصر Xالقادسية في السابعة إلا ربع على الرياضية السعودية