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ردت بشتائم غير لائقة.. فجر السعيد تتعرض لموقف محرج للغاية وتسقط من على الدراجة الهوائية

نسخة من فاروق الفيشاوي.. ظهور ابن جديد لـ أحمد الفيشاوي من فتاة ألمانية

زيادة سعر شاي العروسة 10 جنيهات في الربع كيلو

أكثر 3 أبراج عصبية على الإطلاق.. ينفجرون ولا يتمالكون رد فعلهم

فصل نائب من البرلمان الأردني بسبب رسالة لولي عهد السعودية

مصرع وزير الداخلية الأوكراني و16 آخرين في سقوط طائرة بـ كييف

أزهري يرد على سؤال مُحرج حول مداعبة الزوجة عضو زوجها بالفم واللسان

جلسة تصوير بملابس فاضحة لعارضة أزياء عراقية وسط الموتى تثير ضجة

شاهد.. شرطة الاحتلال تمنع سفير الأردن من دخول الأقصى

مصري توعد زوجته بالضرب فور وصولها السعودية والأخيرة تجبر الطائرة على العودة للقاهرة

الرياضة

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أمير مرتضى يعلن مقاضاة الأهلي بسبب الجماهير ويُصعد ضد كهربا

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رونالدو يوجه سؤالًا محرجًا لـ تركي آل الشيخ.. فكيف رد عليه؟

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بيان عاجل من " كاف" بعد انسحاب منتخب المغرب من بطولة أمم إفريقيا

الرياضة

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مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة اليوم

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آخر فرصة لـ فيريرا.. مرتضى منصور يكشف مفاجآت مدوية بعد الهزيمة امام بيراميدز

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صورة محمد عبدالشافي التي أحزنت الجميع عقب هزيمة الزمالك من بيراميدز

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مفاجأة.. كهربا يشارك في مباراة سموحة

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قبل ساعات من لقاء الزمالك.. نجم بيراميدز يرحل عن النادي

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هل رونالدو سعيد بتواجده في السعودية؟.. مدرب ريال مدريد يُجيب

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كاف يصدم الزمالك ويختار الأهلي للمشاركة في السوبر الإفريقي

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واقعة نادرة الحدوث في الملاعب.. شاهد ماذا حدث للحكم وصدم الجميع

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بعد هزيمته من المقاولون.. قرار عاجل من ميدو في الإسماعيلي

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رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن سبب رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

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الأهلي في مهمة صعبة اليوم أمام المصري.. هل يوسع الفارق مع الوصيف فيوتشر؟

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مرتضى منصور يُسرّح فريق السلة سيدات بالكامل: يروحوا يتجوزوا ويطبخوا أحسن

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مفاجأة.. قرار مرتقب بإعادة مباراة بيراميدز وفيوتشر بسبب خطأ تحكيمي فادح

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مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا: متسمعش كلام الأسطورة

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فيفا يصدم كهربا: الأمر لا يحتاج لشرح

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الخطيب لـ لاعب الأهلي: «معنديش مشكلة إن الجمهور يهاجمني بسببك»

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شطب عضوية إبراهيم عيسى من النادي الأهلي

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سيف زاهر: الأهلي أنهى صفقة المهاجم الجديد

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نجم الزمالك يعلن اعتزال كرة القدم والاتجاه للتمثيل

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البطل المصري محمد السيد يفوز بالقاضية على بطل إسرائيل ويقتنص الذهبية

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مرتضى منصور: قررت أفضح ثنائي الزمالك لهذا السبب

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رد ناري من أحمد فتوح على مرتضى منصور

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بعد اكتشاف هذا الأمر.. استدعاء حكم مباراة الزمالك والداخلية للتحقيق

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مرتضى منصور: شطب عضوية من يظهر مع هؤلاء الإعلاميين ويهدد نجم الزمالك بمصير كهربا

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شاهد.. ممثل أمير الكويت ووفد الاتحاد ينسحبون من حفل افتتاح خليجي 25 في العراق

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شاهد لحظة مغادرة رونالدو المدرجات أثناء مباراة فريقه النصر السعودي

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بعد إرسال خطاب من اتحاد الكرة لـ الفيفا: موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي

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أهم مباريات اليوم.. الأهلي والزمالك وأول مشاركة لـ رونالدو مع النصر

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تحقيق عاجل في الزمالك.. استبعاد شيكابالا ورحيل أسامة نبيه

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أخطأ في اسم السعودية ونطق دولة أخرى.. زلة لسان لـ رونالدو في مؤتمر «النصر»

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بنسبة 100%.. سيف زاهر يفجر مفاجأة عن كولر وكهربا

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شاهد رد فعل رونالدو عندما فاجأه أحد حضور مؤتمر نادي النصر بكلمة «si»

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تنفيذ وصية «بيليه» بدفنه في الطابق التاسع.. لماذا؟

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أحمد حسن: إقالة مدرب بيراميدز بعد الخسارة من الأهلي

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الملعب فيه هواء.. خالد الغندور يبرر سبب هزيمة الزمالك من أسوان بأمر غريب

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سيف زاهر: «كهربا» سيشارك في مباراة المصري القادمة

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«راكبه جن».. تصريحات مفاجئة من مرتضى منصور عن هذا اللاعب

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بيراميدز يوجه صدمة لـ عبدالله السعيد قبل ساعات من لقاء الأهلي

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رئيس الإسماعيلي يهاجم نجم الفريق: فاكر نفسك «ميسي»؟

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عقوبة قاسية تنتظر حسام حسن بعد تكسيره شاشة الفار

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مجزرة في الأهلي .. رحيل 10 لاعبين بقرار من «كولر»

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مواصفات خيالية.. ماذا تعرف عن القصر الذي سيعيش فيه رونالدلو في الرياض

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