السبت، 10-04-2021
09:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
عقدت أرامكو السعودية
صفقة مع ائتلاف بقيادة إي آي جي جلوبال إنرجي "
إي آي جي " ، والتي تعتبر أحد أبرز المستثمرين العالميين في البنية التحتية
في قطاع الطاقة و ذلك لتحقيق القيمة المثلي لأصولها من خلال اتفاقية استئجار و
إعادة تأجير متعلقة بشبكة خطوط أنابيب أرامكو السعودية
للزيت الخام المركز .
ومن المتوقع أن تحصل أرامكو السعودية
عند إتمام الصفقة على متحصلات تقدر
بحوالي 12.4 مليار دولار، بما يكفل تعزيز مركزها المالي من خلال واحدة من أكبر صفقات
البنى التحتية في قطاع الطاقة العالمي، حسبما نشرت " صدي " .
كما ستستأجر شركةٌ تابعة لأرامكو السعودية
، تم تأسيسها مؤخرا،
وهي "شركة أرامكو
لإمداد الزيت الخام"، حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت
الخام المركّز لدى أرامكو السعودية
لمدة 25 عام .
في سياق متصل ستحصل "شركة أرامكو
لإمداد الزيت الخام"
في المقابل على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية
عن كميات الزيت الخام المركّز التي
تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات، وستحتفظ أرامكو
السعودية
بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة، فيما يحتفظ الائتلاف الذي تقوده
(إي آي جي) بحصة 49%. وفي الوقت نفسه، ستظل أرامكو السعودية
محتفظةً بملكية شبكة خطوط
الأنابيب بشكل كامل، وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة
أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام، والتي تخضع لقرارات الإنتاج
التي تتخذها الدولة .
وصرح رئيس أرامكو السعودية
وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أن هذه الصفقة التاريخية تشكل
نقلة في مجال الاستثمار المرتبط بتحسين محفظة أعمالنا، من خلال الاستفادة من الفرص
الجديدة التي تتوافق أيضًا وبشكلٍ إستراتيجي مع مبادرة برنامج "شريك" الذي
أطلقته المملكة، مؤخرا، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، واستقطاب رأس المال الأجنبي،
كما ستعزز هذه الصفقة هيكل رأس المال القوي لأرامكو السعودية
، وستساعد بدورها في تعظيم
العوائد لمساهميها، وسيستفيد شركاؤنا على المدى الطويل في هذه الصفقة من الاستثمار
في واحدة من أقوى وأهم البنى التحتية على مستوى العالم، سنواصل استكشاف واقتناص الفرص
التي تدعم إستراتيجيتنا الهادفة لخلق القيمة على المدى الطويل.
من جهته أضاف النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية
للتطوير
المؤسسي المهندس عبد العزيز بن محمد القديمي أن هذه الصفقة تضع معيارًا جديدًا لصفقات
البنى التحتية في المنطقة، وعلى مستوى العالم أيضًا، وهي شهادة على ثقة (إي آي جي)
وغيرها من المستثمرين ذوي المكانة المرموقة في تطلعاتنا بعيدة المدى، وتعكس التقدم
الكبير الذي نحرزه في برنامجنا لتحسين أعمال الشركة ومشاريعها، فضلًا عن أنها صفقة
تحقق قيمة مضافة من أصول الشركة، وتعزز ما تتمتع به أرامكو السعودية
من مرونة وقدرة
على التكيّف والتجاوب مع أحوال السوق المتغيّرة.
بدوره أوضح رئيس (إي آي جي) وكبير إدارييها التنفيذيين السيد
روبرت بلير توماس أن شبكة خطوط أنابيب الزيت في أرامكو السعودية
تعد أحد أبرز أصول
البنى التحتية عالميًا، والتطلع للاستثمار في هذه البنية التحتية بالغة الأهمية للاقتصاد
العالمي، ولتعزيز القيمة لمستثمرينا المؤسسيين في جميع أنحاء العالم.