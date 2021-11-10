تعرف علي سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الأربعاء، 10-11-2021
09:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء
10 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل 15.71 جنيه، نفس قيمة معاملات أمس الصباحية.
وسجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.