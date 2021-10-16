تعرف علي سعر الدولار في المعاملات الصباحية اليوم

السبت، 16-10-2021
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 16
أكتوبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.72 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه.
وسجل الدولار
في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.75 جنيه
للبيع وسجل في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.