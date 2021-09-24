تعرف علي سعر الدولار اليوم

الجمعة، 24-09-2021
06:27 م
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر التعرف علي سعر اليوم في المعاملات الصباحية
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 24 سبتمبر استقرارا ملحوظ حيث سجل 15.70
جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري جنيه 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك الإمارات دبي
الوطني 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.دولار اليوم الجمعة 24 سبتمبر استقرارا ملحوظ حيث سجل 15.70
جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري جنيه 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك الإمارات دبي
الوطني 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.