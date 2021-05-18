تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الثلاثاء، 18-05-2021
08:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ،
وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .