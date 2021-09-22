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تراجع كبير للدولار في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
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الأربعاء، 22-09-2021 08:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 سبتمبر، تراجع كبير بمقدار 4 قروش، حيث سجل اليوم 15.69 جنيه، بينما سجل في المعاملات الصباحية أمس 15.73 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
 

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