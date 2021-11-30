تراجع كبير للدولار أمام الجنيه بشكل مفاجئ في المعاملات الصباحية

الثلاثاء، 30-11-2021
09:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء
30 نوفمبر حالة من التراجع بمقدار7 قروش، حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في
معاملات أمس الصباحية 15.78 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.76 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.