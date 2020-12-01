الثلاثاء، 01-12-2020
10:15 م
المصريون
يلعب النفط دوراً مهماً في السوق العالمية ويصبح مفيداً عند تكريره إلى منتجات أخرى مثل الجازولين. ولهذا فهو يعتبر ذو أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين، حيث يتم استخدامه في إنتاج العديد من المنتجات الكيميائية مثل الأدوية والدهانات والمنظفات والبلاستيك. إضافة إلى استخدامه في توليد الحرارة وتزويد وسائل النقل البري والبحري والجوي بالوقود. كما لا يمكن إنكار اعتماد الدول الصناعية عليه بشكل كبير في المنسوجات وملابس العمل والأثاث والعديد من الاستخدامات الأخرى.
ما هي أنواع النفط المتداولة؟
تداول النفط يجعل من سوق النفط أحد أسرع الأسواق تحركا لأن تأثيره كبير على الاقتصاد العالمي. حيث يستخدم النفط في توليد الطاقة والتصنيع والنقل أيضا، وتُعد إمداداته متفاوتة ومحدودة. بدون فهم الخصائص الفريدة التي يتمتع بها سوق النفط، سيواجه المتداولون صعوبة في تحقيق أي استفادة تذكر من فرص التداول
في سوق النفط شديد التقلبات. هناك نوعان من النفط
يستخدمان كمرجع قياسي لتسعير النفط؛ وهما: خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت.
خام غرب تكساس الوسيط:
خام غرب تكساس الوسيط، والذي يعرف اختصارًا باسم خام "WTI ". وهو عبار
ة عن نفط خام تقوم الولايات المتحدة باستخراجه وإنتاجه، ويشار إليه أيضاً باسم "خام تكساس الخفيف الحلو". يرجع سبب تسميته بالخفيف إلى كونه أقل كثافةً مقارنةً بالخام الذي تنتجه معظم الدول الأخرى ويوصف بالحلو بسبب انخفاض نسبة مركبات الكبريت في تكوينه.
خام برنت:
يشار إليه أيضًا باسم "برنت"، وهو ذلك النفط المستخرج بمنطقة بحر الشمال. فمثل خام غرب تكساس الوسيط، يعد خام برنت أيضًا خفيفًا وحلوًا.
هل هناك طرق محددة لتداول النفط؟
يمكن للمستثمرين المهتمين بتداول النفط
القيام بذلك من خلال ثلاثة طرق رئيسية للمضاربة على تحركات أسعار النفط ولكن عليك كمتداول الحضر واختيار أفضل شركة تداول
، شركة مضمونة ومرخصة لكي لا تقع في فخ النصب والاحتيال، هذه 3 أمثلة على كيفية تداول النفط:
شراء العقود الآجلة وعقود الخيارات:
تعتبر أسواق العقود الآجلة والخيارات هي الطريقة الرئيسية لتداولات النفط والأكثر شيوعاً. حيث تعتبر أكثر ملائمة للمستثمرين الكبار
لأن مثل هذه العقود تتطلب رأس مال مبدئي لا يقل عن 50,000 دولار، ناهيك عن أن أحجام العقود قد تكون كبيرة لتصل إلى 1,000 برميل في الصفقة الواحدة. ولكن حتى تتمكن من تداول العقود الآجلة وعقود الخيارات، ستكون في حاجة إلى الاستثمار في البورصة الصحيحة للأنواع القياسية للنفط التي تنوي تداوله. أغلب ما يميز هذه البورصات هو وضعها معايير محددة للسماح للأشخاص بالتداول
فيها. ولذلك، فإن أغلب المضاربات على العقود الآجلة تعنى باهتمام الخبراء أكثر من الأفراد. فإذا كنت ترغب في تداول الخيارات على سبيل المثال، ستكون في حاجة إلى وسيط خيارات.
التداول
عبر العقود مقابل الفروقات:
يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات
إمكانية تداول تغير الأسعار والذي يطرأ على العقود الآجلة والخيارات بدون اللجوء إلى إجراء عملية شراء أو بيع للعقود ذاتها. ما يميز التداول
عبر العقود مقابل الفروقات عدم الحاجة الى التداول
في بورصات للسلع، ولكن كبديل عن ذلك ستقوم بإنشاء حساب مع مزود للرافعة المالية، مع وسيط تداول النفط. ويعود ذلك على متداولي النفط بالعديد من الفوائد بحيث يمكنك التداول
على الأسعار الفورية للأنواع القياسية للنفط، فضلاً عن العقود الآجلة والخيارات. وبالتالي ستتمكن من الشراء والبيع في مجموعة كبيرة من أسواق النفط، في منصة واحدة. لذلك فأنت لست بحاجة إلى القلق بشأن كونك متداولاً متمرساً أم لا حتى تتمكن من الشروع في التداول
.
الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة:
يستطيع المستثمرون أيضا التعرف على أسعار النفط من خلال الاستثمار في شراء أسهم شركات الطاقة، مثل إكسون موبيل وبريتش بتروليوم وتوتال. لماذا ينصح بالتعامل مع هذه الشركات؟ لأن أسهمها ترتفع وتنخفض بالتوازي مع حركات أسعار النفط باعتبار
ه المصدر الرئيسي لدخل هذه الشركات العملاقة.
خلاصة:
هل ما زلت تبحث عن فوائد لتداول النفط؟ سيساعدك الاستثمار في تداول النفط على زيادة أرباحك الشخصية وذلك بسبب تأرجح حركات الصعود والهبوط في التداول
اليومي. كما أنه ينصح بتنويع الاستثمار لتقليل الخسائر وهو ما يوفره النفط الخام بدلا من وضع كامل الاستثمار في الممتلكات أو الأصول مثل الأسهم على سبيل المثال. فالتنويع هنا يجنبك خطر تهديد ثروتك في حالة انهيار السوق. وأخيرا فإن التداول
يمنحك فرصة مميزة لتحقيق صفقات تداول رابحة والاستفادة من تصاعد الأسهم.