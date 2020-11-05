الذهب يرتفع 15 جنيهًا دفعة واحدة تزامنًا مع انتخابات أمريكا

الخميس، 05-11-2020
05:30 م
أحمد سالم
واصلت سعر جرام الذهب
عيار 21 في مصر اليوم الخميس الارتفاع بشكل كبير تزامنا مع الارتفاع الكبير للسعر العالمي للمعدن الأصفر.
ارتفعت أسعار الذهب
فى مصر اليوم، الخميس 5 نوفمبر 2020، بقيمة 15 جنيها للجرام، وذلك عقب صعود الذهب
عالميا من 1892 إلى 1938 دولارا بارتفاع كبير، نتيجة غموض حول انتخابات الرئاسة فى أمريكا وإمكانية اللجوء إلى المحكمة بسبب اتهامات بالتزوير، وهو ما رفع الطلب على المعدن الثمين.
ورصدت أسعار الذهب
اليوم وهى كالتالى:
عيار 18 سجل 722 جنيها
عيار 21 سجل 842 جنيها
عيار 24 سجل 961 جنيها.
الجنيه الذهب
6850 جنيها
أوقية الذهب
1938 دولارا