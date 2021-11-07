الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 07-11-2021
08:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 7
نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل 15.72 جنيه، نفس قيمة معاملات أمس الصباحية.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.78 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.