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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الأحد، 26-09-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار الأحد 26 سبتمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في المصرف المتحد 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.
 

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