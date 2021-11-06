الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 06-11-2021
08:37 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت 6
نوفمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرشين، حيث سجل 15.72 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 1562 جنيه للشراء و للبيع سجل
15.72 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.