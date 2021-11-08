الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 08-11-2021
09:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
الاثنين 8 نوفمبر
حالة من التراجع بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.72 جنيه.
وسجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.68 جنيه
للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.