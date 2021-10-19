الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 19-10-2021
09:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء
تراجع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل 15.74 جنيه بينما سجل في معاملات أمس
الصباحية 15.75 جنيه.
وسجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل في بنك التعمير و الإسكان 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77
جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.