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الدولار أمام الجنيه.. أسعار متباينة للعملة الخضراء اليوم

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الدولار أمام الجنيه.. أسعار متباينة للعملة الخضراء اليوم

الدولار أمام الجنيه
الدولار أمام الجنيه
 
السبت، 20-03-2021 08:01 م الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت تباينًا ملحوظًا في عدد من البنوك العاملة بمصر. وجاء متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 15.651 جنيه للشراء، و15.751 جنيه للبيع.

ووفق بيانات البنك المركزي سجل أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عوده،و بنك الإمارات دبي الوطني، بنك QNB الأهلي.

جاء هذا بينما تداولت 8 بنوك سعر العملة الخضراء عند أدنى سعر في السوق المصرية، مسجلًا 15.63 جنيه للشراء.

ومن بين البنوك التي تعرض الدولار عند أدنى سعر كلًا من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك أبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية.

وعرض البنك الأهلي المصري، أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، اليوم السبت، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، كما سجل أمام الجنيه لدى بنك مصر- ثاني أكبر البنوك الحكومية – مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

ووصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وعُرض سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي، اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
 

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