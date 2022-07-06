MetaTrader 5: الجيل القادم من منصات التداول

الأربعاء، 06-07-2022
06:37 م
أفضل تطبيق لتداول العملات والأسهم والعقود الآجلة
MetaTrader 5 عبارة عن منصة
أصول متعددة تتيح تداول العملات الأجنبية والأسهم . وتوفر أدوات ممتازة للتحليل
الشامل للأسعار، واستخدام تطبيقات التداول بطريقة الخوارزمية (روبوتات التداول،
المستشار الخبير) ونسخ التداول.
تدعم منصة MT5
فتح مراكز
متعددة لنفس الأدوات المالية. حيث يتم استخدام ميزة المراكز المتعددة على نطاق
واسع في تداول العملات الأجنبية.
نظام تداول مرن
توفر منصات MetaTrader 5
نظام تداول قوي مع عمق السوق ونظام محاسبة
منفصل في الصفقات. وهو يدعم كلاً من أنظمة حساب الصفقات: نظام التقليدي للحساب
ونظام ميزات التحوط. تتوفر أربعة طرق لتنفيذ الصفقات لتلبية أهداف التداول
المختلفة: التنفيذ الفوري والطلب واحتياج السوق والتنفيذ في البورصة. تدعم منصة MT5 جميع أوامر
التداول، بما في ذلك صفقات السوق، والصفقات المعلقة وصفقات الإيقاف، بالإضافة إلى
الإيقاف المتحرك.
مع هذا التنوع في أنواع الصفقات وطرق التنفيذ المتاحة، يمكن للمتداولين
استخدام أي استراتيجية تداول للعمل الناجح في الأسواق المالية.
التحليل الفني الاحترافي
تمثل المنصة مميزات الكل في واحد من خلال توفير أدوات تحليلية رائعة. يسمح
بوجود ما يصل إلى مئات الرسومات البيانية لتدوال العملات وأسعار اسمهما في وقت واحد. تتيح الأطر الزمنية المتاحة تحليلًا
مفصلا شاملاً لجميع تحركات الأسعار الطفيفة. يوفر أكثر من 80 مؤشرًا فنيًا وأدوات
تحليلية، بما في ذلك الرسوم البيانية، تحليلًا مفصلاً لحركة الأسعار.
علاوة على ذلك، لا تقتصر الموارد التحليلية للمحطة على الأدوات المضمنة.
نرحب بالمتداولين للاختيار من بين آلاف المؤشرات المجانية من Code Base، أو شراء أو استئجار تطبيقات من السوق لأكثر
من 2500 تطبيق خوارزمي جاهز، بالإضافة إلى طلب مؤشرات مخصصة من مبرمجين محترفين من
خلال خدمة Freelance. مع
استخدام للغة البرمجة MQL5، يمكنك
إنشاء المؤشر الخاص بك بالخصائص التي تحتاجها الفريدة. تحتوي المنصة على العديد من
المميزات التي تعمل على تعزيز القدرة التحليلية للمنصة خاصتك وتمكنك من تحقيق
تحليل فني مفصل ودقيق لعروض الأسعار.
التحليل الأساسي
يمكن استخدام أداة التحليل الأساسي للتنبؤ بحركة أسعار الأوراق المالية.
يهدف التحليل الأساسي الى المراقبة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية المختلفة
والصناعية مفتوحة المصدر. حيث تتاح البيانات الأساسية الأصلية مباشرة عبر منصة MT5.
حيث يتم بث تقارير الأخبار من وكالات الأخبار الدولية مباشرة إلى المنصة
،
لتزويدك بالمعلومات المالية الأساسية. يتميز التقويم الاقتصادي بمؤشرات الاقتصاد
الكلي الرئيسية للبلدان المختلفة، مما يسمح للمتداولين بتحليل تأثيرهم على الأدوات
المالية المختلفة.
ابق على اتصال واتخذ قرارات تداول أكثر ترجيحًا من الاستفادة من الوصول إلى
الأخبار المالية والتقويم الاقتصادي مباشرة من منصتك!
إشارات التداول ونسخ التداول
ليس لديك وقت للتداول اليدوي أو تحليل الأسواق؟ لا يوجد مشكلة: اشترك في
إشارة تاجر ناجح ، وستقوم MetaTrader
5 تلقائيًا بإعادة جميع تداولاته على حسابك. اختر من بين مئات الإشارات
المجانية والمدفوعة المتاحة للحسابات التجريبية أو الحقيقية بمستوى المخاطرة
المفضل والربحية. اشترك في مزود الإشارة المحدد ببضع نقرات فقط ، وستتداول منصتك
تلقائيًا نيابة عنك. يمكنك اختيار مراقبة نتائج التداول أو الاعتماد كليًا على سلوك
الإشارة.
مع خيار نسخ التداول في MetaTrader
5 ، لم تعد بحاجة إلى التداول بمفردك. بدلاً
من ذلك، دع منصتك تتداول نيابةً عنك مثل المحترفين!
التداول عبر الهاتف المحمول
يمكن الاستمتاع بتداول كامل في الأسواق المالية دون الحاجة إلى كمبيوتر
مكتبي. الشيء الوحيد الذي عليك القيام به هو تثبيت إصدار الهاتف المحمول من MetaTrader 5 على نظام
الأندرويد أو اي او اس على هاتفك أو جهازك اللوحي. تدعم تطبيقات الهاتف المحمول
المجموعة الكاملة لبرنامج التداول، مع توفير إمكانات تحليلية كثيرة لاستخدام
المؤشرات الفنية والعناصر الرسومية،كما تسمح لك بمراقبة حالة الحساب، ومعرفة تاريخ
التداول الخاص بك والعديد من المميزات المختلفة.
الأسواق المالية في متناول يديك عبر منصة MetaTrader 5 المتوفرة للأجهزة المحمولة!
توفر منصة MetaTrader 5 متعددة الأصول
كل ما هو مطلوب لعمليات تداول كاملة ومرنة. توفر المنصة مجموعة قوية من الأدوات
المتاحة بنقرة على الماوس: نظام تداول مرن، وتحليل فني وأساسي، وبيئة تطوير
احترافية MQL5، واختبار
متعدد العملات، وتنبيهات. علاوة على ذلك، لضمان أفضل تجربة للمستخدم وللتخلص من
حواجز اللغة لملايين المتداولين حول العالم، يأتي بواجهة النظام الأساسي المترجمة
إلى 31 لغة من اللغات الأكثر انتشارًا.
لمعرفة المزيد عن منصات MetaTrader
5 يرجي الدخول على الرابط ادناه:
https://www.vecteezy.com/vector-art/3348005-cryptocurrencies-trading-and-exchange-ui-ux-concept-for-mobile-apps