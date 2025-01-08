الأربعاء 08 يناير 2025
توقيت مصر 21:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

61.5 جنيهًا.. خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن توقعات سعر الدولار

بعبارة ساخرة.. صلاح يرد على انتقادات أسطورة ليفربول

الزوجة اللعوب.. جلبت عشيقها وضاجعته على سرير الزوجية في وجود زوجها

شاهد.. مواطن يذبـ.ح شقيق زوجته في الشارع أمام المارة بسوهاج

لماذا قرر لبنان تسليم عبدالرحمن القرضاوي إلى لبنان وليس مصر؟

فصل السيد البدوي.. اشتعال الأزمة بين رئيس "الوفد" والهيئة العليا

لجنة "ناغل" التابعة للجيش الإسرائيلي تطلب الاستعداد للحرب على تركيا

فنان شهير يشكر زميله: ساعدني في إنجاب ابني.. والأخير: فضحت سرنا

كاميرا مراقبة توثق لحظة مقتـ.ل شاب على يد صديقيه بعد صلاة العشاء

محمد شبانة يكشف تفاصيل مكالمته بإمام عاشور عن واقعة "البالونة"

61.5 جنيهًا.. خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن توقعات سعر الدولار

Capture
ا
الأربعاء، 08-01-2025 02:20 م

كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عن توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار قبل نهاية عام 2025.

وقال نافع، إنه بنهاية عام 2025 توجد توقعات بأن يكون سعر صرف الدولار في مصر 59 جنيها، وبين 61.5 جنيه؛ وفقاً لبعض منصات الفوركس.

ولفت إلى سيناريو يرجح عدم تحرك الدولار أمام الجنيه أكثر من 5و6% عن قيمته الحالية.

 

 

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، مستهل تعاملات الأربعاء 8 يناير 2025، في البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء التداولات بالسوق الموازية.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.59 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، في أبوظبي الإسلامي.

إقرأ ايضا

2-2

بعد تصريحات وزير المالية.. أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه

ك

"عام سعيد".. وزير المالية يزف بشريات للمواطنين في 2025

147-095409-dollar-price-today-egypt-thursday-january-2-2025-2

ارتفع في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه رسميًا

أخبار متعلقة

2-2

بعد تصريحات وزير المالية.. أعلى سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه

147-095409-dollar-price-today-egypt-thursday-january-2-2025-2

ارتفع في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه رسميًا

2329530_0

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ عامين.. وهذا سعره أمام الجنيه الآن

6664445588224-02-26bcfa2ae2598c2f9f1f7858f803dfde963c6e0bee

رسمياً وفي السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم يسجل قفزة تاريخية

2092089_0

برقم صادم.. شركة حكومية تحدد سعراً كبيراً للدولار في 2025

سعر-الدولار-مقابل-الجنية-المصري-اليوم

تراجع مفاجئ.. تعرف على سعر الدولار اليوم بعد وصوله لمستويات تاريخية