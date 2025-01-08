61.5 جنيهًا.. خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن توقعات سعر الدولار

كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عن توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار قبل نهاية عام 2025.

وقال نافع، إنه بنهاية عام 2025 توجد توقعات بأن يكون سعر صرف الدولار في مصر 59 جنيها، وبين 61.5 جنيه؛ وفقاً لبعض منصات الفوركس.

ولفت إلى سيناريو يرجح عدم تحرك الدولار أمام الجنيه أكثر من 5و6% عن قيمته الحالية.

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، مستهل تعاملات الأربعاء 8 يناير 2025، في البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء التداولات بالسوق الموازية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.59 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، في أبوظبي الإسلامي.