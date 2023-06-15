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6 جنيهات.. مفاجأة مدوية في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء بعد تصريحات السيسي

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الدولار
الخميس، 15-06-2023 08:50 ص

 

واصل سعر الدولار في السوق السوداء، خسائره حتى وصل إلى مستويات متدنية، وسط تحذيرات للمتعاملين في السوق الموازي سواء التجار أو المستهلكين من المزيد من الخسائر المرتقبة.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية العاملة، حيث لم يشهد سعر الدولار الرسمي أي تغيير منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر.

 

يذكر أن البنك المركزي، اتخذ عدة إجراءات للحفاظ على استقرار سعر الدولار، منها تثبيت سعر الصرف وتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الماضي.

 

سعر الدولار اليوم الخميس

لا يزال سعر الدولار ثابتاً لأكثر من 100 يوم عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه، وفقاً لمتوسط سعر الدولار في البنوك المصرية.

 

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

فيما سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري وبنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في السوق السوداء

على الصعيد الآخر، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات اليوم الخميس 15 يونيو 2023 بحسب متعاملون نتيجة قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة وأنباء عدم قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.

 

ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء في مصر خلال تعاملات أمس الأربعاء ما بين 34 و 35 جنيه، بعد أن كان قد وصل إلى 40 جنيهًا، ليواصل انخفاضه خلال الفترة الأخيرة، وسط المزيد من التوقعات بالإنهيار.

 

ويأتي هذا التراجع في قيمة الدولار في السوق السوداء في ظل تعافي ملحوظ للاقتصاد المصري، وتحسن حالة الاحتياطيات النقدية للبلاد، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن الحكومة المصرية قادرة على تحسين أداء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.

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