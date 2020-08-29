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4 آلاف عامل بـ" كوكا كولا" ينتظرون قرارات موجعة

كوكاكولا
كوكاكولا
 
السبت، 29-08-2020 09:49 ص عبد القادر وحيد
قالت وكالة بلومبيرغ إن شركة كوكا كولا الأميركية تخطط لفصل طوعي لنحو 4 آلاف موظف.
ويأتي الاستعداد لاتخاذ هذه القرارات، لأجل تقليل قوتها العاملة، وسط التغييرات التي طرأت على أعمال المشروبات الغازية.
وبحسب ما ذكرته الوكالة فإن شركة المشروبات الغازية ستقدم مبدئيا مزايا للعمال في أميركا الشمالية، الذين يوافقون على المغادرة.
وكشفت الشركة في بيان صدر أمس الجمعة عن برنامج مشابه سيتبع في بلدان أخرى، منوهة أنه سيكون هناك أيضا عدد غير محدد من حالات التسريح.
وأوضحت الشركة أنها تخطط أيضا لإعادة تنظيم أعمالها، بما في ذلك إنشاء وحدات تشغيل جديدة، حيث تتوقع أن تؤدي برامج إنهاء خدمات بعض موظفيها إلى نفقات تتراوح بين 350 مليون دولار و550 مليون دولار.
وأقدمت الشركة على اتخاذ الخطوة وسط تحديات مستمرة للشركات التي تبيع المشروبات الغازية، حيث بدأ مستهلكون في تخفيض السعرات الحرارية.
كما أن المياه المعبأة تواجه أيضا عقبات جديدة وسط تزايد المخاوف البيئية.



 

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