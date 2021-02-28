34 محطة و تجهيز خط سير مونوريل العاصمة الادارية الجديدة

الأحد، 28-02-2021
07:19 م
تعطي
الحكومة المصرية اهتمام بالغ لوسائل النقل والمواصلات في مصر لتوفير أفضل وسائل
نقل كما تعمل الدولة جاهدة على تحسين
وتطوير خطوط السكك الحديدة فهي تبدأ في تجهيز مشروع ضمن أكثر المشاريع قوى و تكلفة
ضمن مشاريع العاصمة الادارية
حيث تعطي الدولة والجكومة المصرية اهتمام بالغ بخط
سير مونوريل العاصمة الادارية الجديدة.
خط
سير مونوريل العاصمة الادارية الجديدة
المونوريل
في العاصمة الادارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر التي تسعى الحكومة المصرية لافتتاحه بحلول عام
2032 وهو قطار حديث للغاية ومتطور يتم تجهيزه ليبرط بين أكثر من 34 محطة مختلفة في
العاصمة الادارية الجديدة.
المونوريل
وسيلة نقل سريعة وفعالة آمنة لنقل الركاب في العاصمة الادارية
يصل إجمالي طول المونوريل إلى نحو 98.5 كيلو متر بعدد محطات وصل إلى 34 محطة
بلغت تكلفة تنفيذ قطار المونوريل حوالي ملياري ونصف يورو
تم توقيع اتفاقية وتصنيع وإنشاء المونوريل في 5 أغسطس 2019
يتم تنفيذ المونورويل تحت اشراف كامل بين وزارة النقل و وزارة الإسكان بجانب وجود هيئة الأنفاق
يتم تنفيذ المونوريل بتحالف من ثلاث شركات مختلفة ومتنوعة القوى في مجال السكك الحديدية وهم شركة أوراسكوم وبومباردييه وشركة المقاولون العرب
من المتوقع افتتاح المونوريل العاصمة الادارية الجديدة بحلول عام 2023
قطار المونوريل يعتبر واحد من النقلات الحديثة في مصر وطفرة جديدة في عالم النقل
قطار المونوريل يساهم في تقليل استخدام الوقود وبالتالي يوفر عائد كبير لخزانة الدولة كما انه صديق للبيئة.
يخلق قطار المونوريل فرص عمل عديدة بشكل مباشر وغير مباشر وهذا اثناء مراحل تنفيذه وبعد افتتاحه بمشيئة الله عام 2023
يساهم في تقليل الاختناق المرموري في شوارع مصر
السعة القصوى لقطار المونوريل حوالي 45 راكب في كل اتجاه
خط سير قطار المونوريل العاصمة الادارية الجديدة
يصل طول القطار إلى حوالي 56.5 كيلو متر وبعدد حوالي 22 محطة
يمتد من محطة الاستداد وصولا إلى العاصمة الادارية الجديدة
مدة تنفيذ وتجهيز قطار المونوريل حوالي 34 شهر وذلك منذ توقيع اتفاقية انشاءه في 5 اغسطس 2019
زمن الرحلة بقطار المونوريل العاصمة الادارية حوالي 60 دقيقة اى ساعة كاملة
خط مسار المونوريل 6 اكتوبر المحطات حيث يصل طول مونوريل مدينة 6 اكتوبر 42 كيلو متر بعدد 12 محطة
يمتد من المنطقة الصناعية وحتى محطة وادي النيل في منطقة المهندسين
تستغرق مدة التنفيذ لمشروع مونوريل مدينة 6 اكتوبر حوالي 24 شهر من تاريخ توقيع اتفاقية الانشاء 5 اغسطس 2019
تصل
مدة الرحلة في مونوريل 6 اكتوبر إلى نحو 42 دقيقة
من خط سير المونوريل إلى كمبوند المقصد بالعاصمة الادارية الجديدة
كمبوندالمقصد بالعاصمة الادارية الجديدة ضمن مشاريع شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري
والإنشائي حيث اطلقت شركة سيتي ايدج كمبوند المقصد في العاصمة الادارية الجديدة والتي تكل بشكل مباشر على المدينة الرياضية وقريبة من
المدينة الذكية و القصر الرئاسي والمنطقة الحكومية و حي المال والأعمال حيث يبلغ
مساحة مشروع كمبوند المقصد في العاصمة الادارية الجديدة حوالي 211 فدان تضم كافة
أشكال التنوع السكني بين فيلا مستقلة و توين هاوس كامل التشطيب كما إنه أول مشروع
سكني يتم تسليمه في العاصمة الادارية الجدية بمساحات وحدات سكنية مختلفة ما بين
370 م وحتى 570 متر بالإضافة إلى وجود أنظمة سداد متنوعة ودميع الوحدات السكنية
مجهزة بنظام home automation و Triple play لتستمتع بمزيج مثالي من المعيشة الفاخرة العصرية
مع إطلالات خلابة على مساحات شاسعة من الزرع الأخضر داخل كمبوند المقصد العاصمة الادارية الجديدة .
موقع كمبوند المقصد العاصمة الادارية الجديدة
يقع كمبوند المقصد داخل العاصمة الادارية الجديدة في المنطقة R4 فهو كمبوند يستهدف الطبقة العالية من المجتمع المصري حيث يحتوى على
فيلات وتاون هاوس ، تحقق فلل كمبوند المقصد في العاصمة الادارية الجديدة على خلق
توازن بين الكفاءة والخصوصية وإمكانية الأفضل بين الطراز والمناطق الفخمة.
موقع كمبوند المقصد بين مدن العاصمة الادارية الجديدة
يقترب كمبوند المقصد في العاصمة الادارية الجديدة من محمور جنوب المستقبل ومحور الشيخ
زايد بن محمد والطريق الدائري الوسطي والطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة
العين السخنة وطريق القاهرة السويس فهو كمبوند قادر على الربط بين تلك المواقع
والطرق السريعة الرئيسية.
مساحة كمبوند المقصد العاصمة الادارية الجديدة
تبلغ مساحة كمبوند المقصد في الوحدات السكنية التي تشمل المناطق الاقبلة للسكن والبيع
حوالي 370 متر إلى 400 متر وهناك فيلات تؤام تبلغ مساحتها من 413 إلى 424 متر وفلل
ا×رى تصل مساحتها إلى حوالي 380 متر ومساحات خضراء بمواصفات تشطيب خارجية بطلاء
وحجر ومواصفات داخلية طلاء أكريليك للجدران والبورسلين لأرضية الفيلا أو الوحدة
السكنية كما هناك سيراميك للمطبخ والحمامات وأرضية الغرف كما أن المناظر الطبيعية
والمساحات الخضراء بين الوحدات السكنية شاسعة وهناك مرر خاص للدراجات كما هناك أبعاد
ثلاثية لكل الوحدات السكانية بكمبوند المقصد العاصمة الادارية الجديدة.