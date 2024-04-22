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30 مليار دولار.. إعلامي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار بعد أسابيع

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البنك المركزي
الإثنين، 22-04-2024 10:40 ص


قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولار سيتجه نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة، في ظل دخول ما يتراوح ما بين 25 لـ 30 مليار دولار امريكي إلى الخزينة العامة للدولة خلال 6 أسابيع من الآن، بسبب الأموال القادمة من صفقة رأس الحكمة التي تصل لـ20 مليار دولار، وقرض النقد الدولي، وبعض الأموال من الشركاء الدوليين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.  
 وتابع  "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الدولار سيتوفر بكثرة في البنوك، وبالتالي سينخفض سعره، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة استقبل حجم كبير من الدولار من السوق المحلي.
  ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة للسعر الحقيقي للدولار، مع توافر السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة فترة انفراجة حقيقية في الاقتصاد القومي.
 وأشار إلى أن الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر تجاوز الـ40 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة 50% من عوائد الطروحات الحكومية.

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