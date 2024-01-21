3 جنيهات مرة واحدة.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء

الأحد، 21-01-2024
03:59 م
قفز سعر الدولار في السوق السوداء
لتجارة العملة خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بتعاملات صباح أأول مس ليسجل مستوى تاريخي جديد لأول مرة في مصر، وفق ما قاله أحد المراقبين .
وبحسب المراقب، قفز سعر الدولار في السوق الموازية غير الشرعية للمضاربة على العملة ليتراوح بين 61 و64 جنيها بسبب تراجع المعروض من النقد الأجنبي وزيادة طلبات الشراء بين المتعاملين، وفق مصراوي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في البنوك المصرية
حقق سعر الدولار اليوم
مقابل الجنيه بالبنوك المصرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم
في البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار اليوم
مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك مصر
ناهز سعر الدولار اليوم
في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، قُدر سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك CIB
حافظ سعر الدولار اليوم
في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في بنك أبوظبي الإسلامي
ثبت سعر الدولار اليوم
مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
في شركات الصرافة
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.