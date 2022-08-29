25 أم 15 جنيهًا؟.. محافظ البنك المركزي السابق يكشف مفاجأة عن سعر الدولار الأيام القادمة

الإثنين، 29-08-2022
02:09 م
وسط أنباء عن انخفاض أسعار الدولار
الأيام القادمة، بينما يزعم البعض بأنه
لن يتراجع ولن سيصعد ويتخطى حاجز الـ 20 جنيهًا، زف محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي
الأسبق
خبرا سارا مشيرا إلى أن سعر الدولار
سينخفض في المستقبل، وأن شائعات وصوله إلى 25
جنيها لا أساس لها من الصحة.
ورد أبو العيون على توقعات متشائمة للكثير بوصول الدولار
إلى أرقام فلكية ،
قائلا خلال حديث تلفزيوني :" البعض يتحدث عن وصول الدولار
لأرقام فلكية وهذا
أمر غير صحيح".
وقال محمود أبو العيون في حواره مع
الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "
صدى البلد :" حال انتهاء الأزمة سوف
ينخفض الدولار
، وسعر الدولار
سيرتفع قليلا لكنه سينخفض بسبب التدفقات من استثمارات خارجية وتحويلات المصر
يين بالخارج
والسياحة".
وكشف عددا من الخبراء أن سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه لن يصل إلى 25 جنيها
و لن يتراجع إلى 15 جنيها في الوقت الحالي ، وتوقعوا انخفاض الأخضر في المستقبل
أمام الجنيه.
وعلى المستوى العالمي ارتفع مؤشر سعر الدولار
إذ سجل 109.400 نقطة، من
مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 109.140 نقطة.
اسعار الدولار
اليوم
وشهدت أسعار الدولار
اليوم الاثنين محليا استقرارا لليوم الرابع على
التوالي مقابل الجنيه المصر
ي في البنوك المصر
ية بعد 3 زيادات على مدار أيام
الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية بقيمة قرش وقرشين وقرش على التوالي، بما يدعن
النظرة الإيجابية لتراجع الدولار
الفترة المقبلة.
وفي البنك المركزي
المصر
ي سجل متوسط أسعار الدولار
أمام الجنيه المصر
ي
19.14 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.
وعن سعر الدولار
اليوم في مصر
2022
على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار
اليوم ما بين
"19.12 - 19.19" جنيه للشراء، و"19.20 - 19.22" جنيه للبيع.
الدولار
مقابل الجنيه المصر
ي البنك الأهلى
وعن سعر الدولار
مقابل الجنيه المصر
ي البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.14 جنيه
للشراء، و19.20 جنيه للبيع.
أقل سعر لـ الدولار
اليوم
وضمن أسعار الدولار
اليوم سجل الدولار
أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك
قناة السويس ليصبح 19.12 جنيه.
وفي بنك قناة السويس سجل الدولار
19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.
واستقر الدولار
مقابل الجنيه المصر
ي في بنك مصر
عند 19.14 جنيه للشراء، و 19.20
جنيه للبيع.