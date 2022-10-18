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19.71 جنيه.. تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم

elaosboa45017
الدولار
Native
Teads
الثلاثاء، 18-10-2022 11:15 ص


استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات.

ونرصد سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم مع مقارنتها بنهاية تعاملات أمس.

البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
 

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