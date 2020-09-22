الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
توقيت مصر 12:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

18 عام سجن لملياردير صيني معارض

موجة غضب.. سؤال ترامب الذي أغضب السيدات

بعد وفاة والده.. رامي مخلوف: فتحنا دارنا للمحتاجين وما أنفقناه يعادل ثروتنا

٤ وزراء يكرمون ٩ تجار في مبيعات المبادرة الرئاسية

6 أيام داخل بلاعة .. رواية غربية بواقعة الطفلة كنزي

شاهد .. تكريم الفنان أحمد حلمي

رسالة مهمة من المالية للمواطنين عن "مايغلاش عليك "

تصريحات نارية من صاحب هدف هولندا في مصر عن " فان ديك "

صورة نادرة لمسجد الصحابي ابن عباس قبل 100 عاما بالطائف

تعرف علي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

٤ وزراء يكرمون ٩ تجار في مبيعات المبادرة الرئاسية

وزير المالية
وزير المالية
الثلاثاء، 22-09-2020 12:25 م متابعات- الدويني فولي
يكرم وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم، ٩ تجار حققوا أعلى مبيعات في المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" التي ستنتهي فى ٢٦ أكتوبر المقبل، وتستهدف تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتشجيع المنتج المحلي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية.
يتم منح المكرمين درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري، وهم: مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة "R.N" في المواد الكيماوية، والتوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تمد يد التعاون والبناء للقطاع الخاص، وتسعى لإتاحة مساحة أكبر له في المشروعات التنموية، بما يُرسخ لشراكة مثمرة تُسهم في تعمير بلدنا، على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية ودفع المستثمرين للتوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل من أجل تحريك عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، والإسهام الفعَّال في تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة حجم الإنفاق على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

إقرأ ايضا

وزير المالية

رسالة مهمة من المالية للمواطنين عن "مايغلاش عليك "

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الذهب

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

أخبار متعلقة

وزير المالية

رسالة مهمة من المالية للمواطنين عن "مايغلاش عليك "

وزير المالية

«المالية» تزف بشرى سارة لتشجيع الصناعة المصرية

صرف مرتبات العاملين بالدولة

عاجل.. المالية : صرف مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد

ارشيفية

٣.٨ مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية

رئيس الوزراء

لهذا السبب .. الحكومة تقترض 44 مليار جنيه من البنوك

وزير المالية

المالية: إحباط 2499 عملية تهريب وتحصيل 934 مليون جنيه رسوم وغرامات