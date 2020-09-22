٤ وزراء يكرمون ٩ تجار في مبيعات المبادرة الرئاسية

الثلاثاء، 22-09-2020
12:25 م
متابعات- الدويني فولي
يكرم وزراء المالية
، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة
والصناعة
، والتموين والتجارة
الداخلية، مساء اليوم، ٩ تجار حققوا أعلى مبيعات في المبادرة
الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" التي ستنتهي فى ٢٦ أكتوبر
المقبل، وتستهدف تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتشجيع المنتج المحلي، وتخفيف الأعباء
عن المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية.
يتم منح المكرمين درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك
المصري، وهم: مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون
في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة،
وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة "R.N" في المواد الكيماوية، والتوحيد
والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة
أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة
الكهربائية والمنزلية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية
، أن الحكومة تمد يد التعاون
والبناء للقطاع الخاص، وتسعى لإتاحة مساحة أكبر له في المشروعات التنموية، بما يُرسخ
لشراكة مثمرة تُسهم في تعمير بلدنا، على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار وتشجيع
الصناعة
المحلية ودفع المستثمرين للتوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص
العمل من أجل تحريك عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، والإسهام الفعَّال في
تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة حجم الإنفاق على تحسين جودة الخدمات العامة
المقدمة للمواطنين.