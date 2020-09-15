٣.٨ مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية

الثلاثاء، 15-09-2020
12:28 م
متابعات- أمينة عبد العال
تلقي وزير المالية
الدكتور محمد معيط تقريرا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية
لجمارك
الإسكندرية قامت بالإفراج عن مشمول 13 ألفًا و508 شهادات جمركية وارد نهائي،
خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها:
اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر، وقطع غيار السيارات.
أضاف
التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 609 ملايين و186
ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك
الشهادات 3 مليارات و265 مليون و635 ألف جنيه.
أوضح
التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك
الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ألفين و983
بيانا جمركي خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع
العامة، منها: "الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس، بقيمة
بلغت 3 مليارات و490 مليونا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها بقيمة 128 ألف
جنيه.
أشار
التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة
بجمارك
الإسكندرية خلال شهر أغسطس الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و878 مليونًا و168 ألف
جنيه