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يقترب من 40 جنيهًا مجددًا.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

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الدولار
الثلاثاء، 25-07-2023 01:54 م

 

 

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

 

سعر الدولار في السوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 38.90 و39 جنيهًا للشراء، و39.10 و39.20 جنيه للبيع.

 

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