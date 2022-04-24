يقترب من 19 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم الأحد

الأحد، 24-04-2022
09:07 ص
استقر سعر الدولار
اليوم الأحد الموافق 24-4-2022،
بعد أن ارتفع أمس على أساس أسبوعي بمقدار 14 قرشا منذ السبت الماضي.
وبلغ
متوسط سعر الدولار
أمام الجنيه
وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري 18.51 جنيها
للشراء و 18.59 جنيها للبيع.
وسجل
أدنى سعر لـ الدولار
أمام الجنيه
18.4
جنيها للشراء و 18.5 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي، يليه بنكا
التنمية الصناعية والبركة إذ سجلا نحو 18.42 جنيها للشراء و 18.52 جنيها للبيع.
وبلغ
سعر الدولار
بنوك "HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي،أبوظبي الأول، المشرق، ميد
بنك، قناة السويس، الكويت الوطني، بلوم، العربي الإفريقي الدولي" نحو 18.5
جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع.
ووصل
سعر الدولار
18.52 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع في بنوك الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر، فيصل
الإسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB".
وبلغ
سعر الدولار
في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.53 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع.
وسجل
سعر الدولار
أمام الجنيه
كأعلي سعر نحو 18.56 جنيها للشراء و 18.6 جنيها للبيع في
مصرف أبوظبي الإسلامي.