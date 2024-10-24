يقترب من رقم قياسي.. صعود مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه





ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، بمستهل تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2024، في أغلب البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصري.

واقترب الدولار من حاجز 49 جنيها في أغلب البنوك حيث تداول في حدود ما بين 48.66 جنيه و48.80 جنيه للدولار الواحد.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 48.67 جنيه للشراء، و48.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 48.66 جنيه للشراء، و48.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 48.65 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.70 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.68 جنيه للشراء، و48.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 48.67 جنيه للشراء، و48.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 48.71 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول.