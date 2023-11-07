يقترب من رقم قياسي.. سعر الدولار يقفز مجددًا بالسوق السوداء

الثلاثاء، 07-11-2023
01:47 م
شهد سعر الدولار
اليوم في مصر امام الجنيه، ارتفاعًا جديدًا في السوق السوداء، بينما حافظ سعر الدولار
على استقراره مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة.
وتأثر سعر الدولار
في السوق بالتقرير حول توقعات خفض قيمة الجنيه المصري، وتوقع بنك سوسيته جنرال الفرنسي خفضاً جديداً لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار
لمستويات 37 جنيها مقابل 31 جنيها حالياً.
وأشار تقرير البنك الفرنسي الصادر أمس الإثنين تحت عنوان "البنك المركزي المصري يظل في مكانه بينما تتزايد الضغوط الخارجية"، إلى أن المركزي المصري قرر الإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الماضي بما يتماشى مع التوقعات بانخفاض قيمة الجنيه بنهاية العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن الدولار مقابل الجنيه قد ارتفع بنسبة 96% مع عودة الالتزام بمرونة سعر الصرف من خلال 3 موجات، حيث ارتفع من 15.67 جنيه إلى قرب 31 جنيها.
وتوقع سوسيته جنرال أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير 1% لتصل إلى 20.25 % للإيداع.
سعر الدولار
في مصر
ثبت سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في البنوك
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم
مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في السوق السوداء
ارتفع سعر الدولار
في السوق السوداء الموازية ليتراوح بين 47 و48 جنيها، وفقا لبعض المتعاملين المتابعين لسوق الصرف.