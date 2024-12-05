يقترب من رقم غير مسبوق.. صعود جديد في سعر الدولار بجميع البنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مختلف البنوك وشركات الصرافة المصرية.

وتلتزم مصر بسداد نحو 931.887 مليون دولار قيمة أقساط وفوائد قروض لصندوق النقد الدولي خلال ديسمبر الجاري، على 5 أقساط، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الصندوق.

وأفاد موقع صندوق النقد، أن مدفوعات شهر ديسمبر تأتي من إجمالي مساهمات مصر في صندوق النقد الدولي، التي تبلغ نحو 6 مليارات دولار لعام 2024، وتُدفع هذه المساهمات وفقًا للموعد النهائي لكل قسط على مدار العام.

كما أوضح أن قيمة أقساط قروض الصندوق المستحقة لمصر عام 2024 تم احتسابها على أساس سعر صرف وحدة صندوق النقد الدولي “حقوق السحب الخاصة” عند 0.761088 للدولار.

تفاصيل سداد مصر لأقساط شهر ديسمبر تشمل دفع ما يقرب من 190.195 مليون دولار في 19 ديسمبر، ودفع ثلاثة أقساط بقيمة تقارب 503.947 مليون دولار في 26 ديسمبر ، ودفع نحو من 237.745 مليون دولار في 30 ديسمبر .

تأتي هذه الخطوة في وقت تنتظر فيه مصر اعتماد الصندوق للمراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لاستلام دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.76 جنيه للشراء.

49.86 جنيه للبيع.