يُصرف شهريًا.. طرح شهادتين بفائدة شهرية 14% لمدة 3 سنوات

الخميس، 07-07-2022
12:46 م
أعلن
بنك
الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) طرح شهادتين ثلاثيتين جديدتين للعائد الثابت
بسعر فائدة مرتفع ولكن بحد أدنى لمبلغ لشراء للاستفادة منهما، بحسب بيان للبنك
اليوم
الخميس.
وجاءت
الشهادتان الجديدتان تحت اسم "التميز" و"المدخر"، وهي شهادات ادخارية
ثلاثية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري.
وطرح
البنك
شهادة "التميز" أجل 3 سنوات بعائد سنوي ثابت 14% يصرف شهرياً بحد أدنى
للشراء مليون جنيه وبدون حد أقصى لإصدار الشهادة، وفقا للبيان.
أما
شهادة "المدخر" فتمنح عائدا سنويا ثابتا 13.5% يصرف شهرياً، ويكون الحد الأدنى
للشهادة 5000 جنيه والحد الأقصى أقل من مليون جنيه، على أن تسري على الإصدارات الجديدة
فقط، بحسب البنك
.
وجاء
إصدار البنك
للشهادتين بعد تقديم البنوك الخاصة والحكومية المنافسة في مصر شهادات مرتفعة
العائد تماشيا مع المتغيرات الحالية بسبب ارتفاع معدل التضخم.
وكان
البنك
المركزي رفع سعر الفائدة 3% في اجتماعين متتالين للجنة السياسة النقدية في مارس
ومايو الماضيين، وذلك قبل تثبيتها في يونيو الماضي لمراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية
العالمية والمحلية.