وزير المالية : 10 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها

السبت، 05-06-2021
10:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد
معيط وزير المالية
، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة في تنفيذ المشروع
القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ؛ للتيسير على الممولين ، وتحصيل حق
الدولة ، على النحو الذي يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة
المواطنين ، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم .
وأوضح الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون"
نسخة منه، أنه من أهم تلك المشروعات منظومة
الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة
الإلكترونية ؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية
، والحد من التهرب الضريبي ، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، على النحو
الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.
وأشار " وزير المالية
" إلى أن إجمالي عدد الشركات
التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المراحل الأولى والثانية والثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 1100 شركة ، موضحًا أن عدد الوثائق الالكترونية
(فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 10 مليون وثيقة ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة
الفاتورة الإلكترونية فى 15 مايو بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين
.
وأشار " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
" أنه سيتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين ( القاهرة
) ومركز كبار ممولي المهن الحرة ( بمدينة نصر ) اعتبارا من 15/9/2021 ، مطالبًا الشركات المسجلة بهذه المراكز ، سرعة اتخاذ الإجراءات
اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل ١٥ سبتمبر القادم .
وأوضح " عبد القادر " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات
والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية
سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين
أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال
البريد الإلكتروني [email protected]
، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات
والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php