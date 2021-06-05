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وزير المالية : 10 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها

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وزير المالية : 10 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها

وزير المالية
وزير المالية
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السبت، 05-06-2021 10:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ؛ للتيسير على الممولين ، وتحصيل حق الدولة ، على النحو الذي يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم .
وأوضح الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه،  أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة  ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية ، والحد من التهرب الضريبي ، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، على النحو الذي يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة. 
وأشار " وزير المالية " إلى أن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المراحل الأولى والثانية  والثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  بلغ ما يقرب من  1100 شركة ، موضحًا أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - إشعارات دائن - إشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر  من 10 مليون وثيقة  ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 مايو بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين .
وأشار " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه سيتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على  كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولي المهن الحرة ( بمدينة نصر )  اعتبارا من 15/9/2021  ،  مطالبًا  الشركات المسجلة بهذه المراكز ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل ١٥ سبتمبر القادم .
وأوضح " عبد القادر "  أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكتروني  https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php
 

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