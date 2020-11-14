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وزير المالية: هذه تعليمات الرئيس الجديدة

وزير المالية
وزير المالية
 
السبت، 14-11-2020 01:46 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الإدارة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتبنى مشروع قومي تاريخي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة " النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية،.
و أضاف الوزير، في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه ، أنه عقب قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على قانون الجمارك الجديد،  سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركي مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
و أشار الوزير إلي أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.

 

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