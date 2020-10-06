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عبث ميلشيا الحوثي بالعملية التعليمية
عبث ميلشيا الحوثي بالعملية التعليمية من أجل التأثير على عقول الأطفال
 
الثلاثاء، 06-10-2020 08:48 ص المصريون
وزير الإعلام اليمني يحذر من نتائج كارثية لممارسات ميليشيا الحوثي في القطاع التعليمي

مع بداية العام الدراسي الجديد، شدد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني  على ضرورة الحذر من ممارسات ميليشيا الحوثي في القطاع التعليمي التي تدعمها إيران، لافتاً إن النتائج ستكون كارثية لتلك الممارسات.
ومن جانبه أوضح أن تلك الممارسات هدفها إنتشار الجها في المجتمع وسلب إرادته لصالح الأجندة الإيرانية التخريبية، كما تهدف إلي نشر الفوضة والعنف في اليمن والمنطق وأنتشار الإرهاب مما يؤثر سلبياً على الأجيال القادمة ونشئتها.
ولفت الإيراني إن ميليشا الحوثي قامت بإصدار مناهج محرفة من أجل التأثير على عقول الأطفال وتزييف التاريخ، بالإضافة إلي خصخصة التعليم الحكومي، وفرض رسوم دراسية باهظة دون مراعاه الأوضاع الإقتصادية في المجتمع.
 

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