الثلاثاء، 06-10-2020
08:48 ص
المصريون
وزير الإعلام اليمني
يحذر من نتائج
كارثية لممارسات ميليشيا الحوثي في القطاع التعليمي
مع
بداية العام الدراسي الجديد، شدد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني
على ضرورة الحذر من ممارسات ميليشيا الحوثي في
القطاع التعليمي التي تدعمها إيران
، لافتاً إن النتائج ستكون كارثية لتلك
الممارسات.
ومن
جانبه أوضح أن تلك الممارسات هدفها إنتشار الجها في المجتمع وسلب إرادته لصالح
الأجندة الإيران
ية التخريبية، كما تهدف إلي نشر الفوضة والعنف في اليمن والمنطق
وأنتشار الإرهاب مما يؤثر سلبياً على الأجيال القادمة ونشئتها.
ولفت
الإيران
ي إن ميليشا الحوثي قامت بإصدار مناهج محرفة من أجل التأثير على عقول
الأطفال وتزييف التاريخ، بالإضافة إلي خصخصة التعليم الحكومي، وفرض رسوم دراسية
باهظة دون مراعاه الأوضاع الإقتصادية في المجتمع.