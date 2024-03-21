هل يحقق 2024 طموحات المتحمسين في أسواق العملات المشفرة؟

شهد العام الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق العملات المشفرة، مدفوعًا بشكل خاص بالمستويات غير المسبوقة لعملة البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة في العالم. وقد أعادت هذه الزيادة إشعال الحماس ليس فقط تجاه البيتكوين ولكن أيضًا للرموز المشفرة الأخرى مثل دوجكوين وشيبا اينو. ازداد الحماس بمؤيدي التشفير الذي انضموا إلى التوقعات الواسعة من قبل المحللين التي حملت أرقام غير مسبوقة لعملة البيتكوين، والعملات المشفرة الأخرى. جذب ذلك الحماس بعض الفئات التي تسعى لاستكشاف فرص الربح من خلال البحث عن توصيات يومية لتداول البيتكوين.



على الرغم من الشكوك الأولية، من بعض كبار المستثمرين والتي استمرت على مدار سنوات متعددة، شهد موقف الكثير منهم الان تحول العملات المشفرة، حتى أن البعض يعتبرون البيتكوين إضافة محتملة إلى المحافظ الاستثمارية التقليدية. ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن تأثير ارتفاع عملة البيتكوين على تكاليف الطاقة ومساهمتها المحتملة في التضخم وانخفاض قيمة الدولار.

مستويات غير مسبوقة للعملة المشفرة الأولى عالميًا

خلال مارس من عام 2024 وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعدما وصلت إلى مستويات 73 ألف دولار. وتمثل هذه الزيادة زيادة كبيرة بنسبة 65% منذ بداية العام. الأمر الذي دعم التوقعات المتفائلة لقطاع العملات المشفرة خلال 2024، لعدة أسباب أبرزها حدث التنصيف المنتظر في أبريل، كذلك زيادة الاستثمار المؤسسي في تلك العملات، اخيرًا يحمل التحول المتوقع في السياسة النقدية للبنوك المركزية حول العالم والتي حتى وأن تأخرت فمن المتوقع أن يتم إقرارها خلال النصف الثاني من العام في أقصى تقدير، سبب اخر لدعم العملات المشفرة. ومن الجدير بالذكر التوقعات المتفائلة في الزيادة حول الارتفاع في قيمة بيتكوين قد أدى إلى تجدد الاهتمام بالرموز التي تم اطلاق بعضها على سبيل الدعابة مثل دوجكوين وغيرها من الرموز المشفرة.

التحول في السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية

يحمل التحول في السياسة النقدية للبنوك المركزية حول العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، والذين في انتظار إشارة البداية من البنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة، فرصة مميزة للأصول المالية الأخرى للاستفادة من تراجع الدولار وباقي العملات الرئيسية.

حيث يسعى المستثمرون للتخلص من العملات التي لم تعد تجلب فائدة جذابة مع الخفض المتوقع في أسعار الفائدة، وذلك بالتحول للأصول الأخرى خاصة ذات المخاطرة والتي يأتي على رأسها سوق الأسهم والعملات المشفرة.

الاستثمار المؤسسي ودعم سوق العملات المشفرة

في غضون ذلك، مثل التوسع في الاستثمار المؤسسي في البيتكوين زخمًا إضافي في دعم ارتفاعات العملات المشفرة. على سبيل المثال قامت شركات مثل مايكروستراتجي (MicroStrategy) زيادة ممتلكاتها من عملة البيتكوين بشكل كبير خلال العام الجاري مع ارتفاعات العملات المشفرة. في نفس الوقت ساهم الارتفاع في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في لعب دورًا محوريًا في دعم أسواق العملات المشفرة.

حسب اخر البيانات، سجل إجمالي حجم التداول لصناديق البيتكوين المتداولة (Bitcoin ETFs)، ارتفاع بقيادة المساهمين الرئيسيين بما في ذلك آي شيرز بيتكوين تراست، برو شير بيتكوين استراتيجي، جراي سكل بيتكوين تراست. حيث وصلت القيمة السوقية الإجمالية لصناديق البيتكوين المتداولة إلى حوالي 48.36 مليار دولار، مما يعكس الاهتمام المؤسسي المتزايد بالعملات المشفرة.

تنصيف البيتكوين

تلقت العملات المشفرة الدعم من أحداث مثل حدث التنصيف، المقرر عقده في 17 أبريل، والذي يقلل من معدل إصدار بيتكوين الجديد، مما يعزز قيمة ندرتها.

عملية تنصيف البيتكوين تحدث كل أربع سنوات، والتي تقلل من عدد عملات البيتكوين الجديدة التي تم إنشاؤها من خلال التعدين. شهدت الفترة التي تلت أحداث التنصيف السابقة في الأعوام 2012 و2016 و2020، زيادات كبيرة في الأسعار. رغم ذلك، تراجعت عملة البيتكوين خلال السنوات التالية لأحداث النصف، مثل 2014 و2018 و2022.

توقعات السوق للعملات المشفرة خلال 2024

خلال شهر مارس 2024 وصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي ثلاث سنوات، متجاوزة علامة 2 تريليون دولار. بينما تجاوزت قيمة البيتكوين وحدها تريليون دولار من القيمة السوقية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر العملة المشفرة الأولى عالميًا مستويات 73.000 دولار وهو أعلى مستوى لها على الاطلاق. وهي إشارة على صدق توقعات المحللين والتي صدرت في نهاية العام الماضي. تتغذى توقعات الارتفاعات القياسية على الأحداث القادمة على عدة عوامل والتي سبق وأن استعرضنها في ذلك التقرير، مثل انخفاض سعر البيتكوين إلى النصف والتحولات المتوقعة في السياسة النقدية الأمريكية. وقد ساهمت الموافقات التنظيمية، وخاصة بالنسبة للصناديق المتداولة بالبيتكوين، أيضًا في النظرة الإيجابية للعملات المشفرة.

اما عن توقعات سعر البيتكوين خلال 2024 فقبل استعراضها يجب التنويه أن ذلك العرض لا يحمل أي نصائح استثمارية، خاصة وأن اغلب التوقعات تحمل طابع إيجابي بينما تشير أغلب التوقعات لوصول سعر البيتكوين لمستويات 100.000 دولار، تحمل توقعات أخرى اشد تفاؤلاً بوصول سعر عملة البيتكوين لمستويات 250.000 دولار.