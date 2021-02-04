هل تعد منصة MetaTrader 4 مناسبة للمبتدئين ؟

منصة MetaTrader 4 تعرف اختصارًا باسم MT4
تعتبر واحدة من أهم منصات التداول المتاحة على الشبكة العنكبوتية، وتقريبًا يتم
استخدامها على نطاق واسع للغاية في جميع أنحاء العالم من قبل العديد من
المتداولين، و
المضاربين في سوق
الفوركس الخاص
بتداول العملات الأجنبية من خلال الشبكة العنكبوتية.
يتم تفضيل منصة MT4
من قبل العديد من المتداولين، والمضاربين، وهذا نظرًا لما تقدمه من ميزات،
وتسهيلات تجعل التداول داخل سوق الفوركس سهل للغاية بعيدًا عن الإجراءات المعقدة
التي كان يمتاز بها سوق التداول.
تواجد هذه منصة MT4
بأكثر من لغة مختلفة جعلها محط اهتمام الكثير من المتداولين، لذا عدوها من أفضل
منصات التداول الإلكترونية حول العالم على الإطلاق.
في التقرير التالي
تعريف بما هي منصة MT4 وهل تعد مناسبة للمبتدئين بحيث يمكنهم بدء خطواتهم الأولى في
التداول على متنها أم لا؟ فقط تابعونا.
ما هي منصة MetaTrader 4؟
عبارة عن منصة تداول إلكترونية خاصة بمجال الفوركس الذي يتم
فيه تداول عدد كبير من أزواج العملات الأجنبية بين التجار، وبعضهم البعض، وإبرام عمليات
البيع، والشراء عليها.
تقدم هذه المنصة من قبل شركة MetaQuotes Software وما جعلها محط اهتمام الكثير من متداولي الفوركس حول العالم هو سهولة استخدامها،
هذا بالإضافة إلى مجموعة من المخططات القابلة للتخصيص، والذي يجعل
أمر التداول سهلًا على المبتدئين.
تمتاز المنصة أيضًا
بتقديم برنامج التداول التلقائي (Expert
Advisors) والذي يجعل
عمليات البيع، والشراء التي تجرى على حسابات التداول تعمل بشكل تلقائي بناءً على
مجموعة من البيانات المعدة مسبقًا، وهذا يحمى المتداولين الجدد من الوقوع في
براثن الطمع، أو الإحباط تجاه الصفقات التي يتداولون عليها بشكل مباشر، مما يحمي
أموالهم من الضياع، ويجعلهم يتعلمون أكثر عن أسس التداول السليمة، ومتى يمكنهم
فتح، وإغلاق الصفقات وفقًا لما يتناسب مع طبيعة تداولاتهم.
تاريخ منصة MT4
هي منصة مطورة من من
قبل شركة MetaQuotes
Software تم إصدار عدة نسخ منها بداية من عام 2002م، وفي خلال سنوات قليلة
خضعت المنصة لمجموعة من التحديثات، والتطويرات التي جعلتها الأفضل على الإطلاق،
وهذا في نسختها الصادرة عام 2005م.
نظرًا للشعبية الكبيرة
التي تمتعت بها المنصة تم اختيارها من قبل العديد من شركات الوساطة المتنوعة كبديل
اختياري لبرنامج التداول الحالي الخاصة بهم، حيث قاموا بالتخلي عن برامج التداول
الخاصة بهم، واعتمدوا على تلك المنصة في تسهيل عمليات التداول على المتداولين. حيث
هناك أكثر من 750 وسيطًا يقدمون تلك المنصة كاختيار يمكن للمتداولين الاعتماد عليه
عند التعامل معهم.
قد تم إصدار عدة نسخ من
المنصة منها MT4 في 2005 و MT5 في 2010.
وكلاهما يمتاز بالاحترافية، والشرعية، ولكن بالرغم من أن منصة MT5 تقدم
مميزات أحدث من تلك التي على منصة MT4 إلا أن ما
زال لمنصة MetaTrader 4 قابلية كبيرة في أوساط المتداولين داخل سوق الفوركس، حيث يتم التعامل عليها من
قبل مجموعة كبيرة من المتداولين، و المضاربين حول العالم.
مميزات MetaTrader
4
هناك عدد من الميزات التي تقدم منصة MetaTrader4
للمتداولين
المتعاملين على متنها أهمها التالي.
تعدد اللغات
في منصة MT4 هناك باقة كبيرة، ومتنوعة من اللغات
المعروفة حول العالم منها العربية، الإنجليزية، اليابانية، الفرنسية، الصينية،
وغيرها الكثير، والكثير من لغات العالم، ما يجعل من لا يملكون لغة ثانية قادرين
على التعامل بسلاسة مع المنصة وفقًا للغتهم المحلية.
التوافق مع الأجهزة
يمكن التعامل مع منصة MT4 من خلال
شاشة الكمبيوتر، الجهاز اللوحي، وحتى الجوال، وهذا يجعل من السلسل على المتداولين
إجراء عمليات التداول الخاصة بهم من أي مكان، وفي أي وقت.
سلاسة التداول
تقدم المنصة للمتداولين مجموعة متنوعة من المؤشرات،
والتحليلات الفنية، بالإضافة إلى عدد متنوع من المخططات التفاعلية، وعروض الأسعار،
وميزات Codebase مجانية.
أيضًا توفر المنصة إمكانية حفظ الرسوم البيانية مع سهولة
الوصول إليها في المستقبل، وتوفر مجموعة محدثة دائمًا من الأخبار المالية،
وتنبيهات خاصة بكل مهم، وكل هذا يخلق جو سلسل من التداول.
التداول التلقائي
ميزة أخرى من ميزات التداول تجعل من السهل التداول بعيدًا عن
التحركات العاطفية، وهذا عن طريق إعداد بيانات مسبقة لعمليات التداول يتم التصرف
على أساسها في قرارات التداول التي سيتم إبرامها مستقبلًا.
تعدد الحسابات
على منصة MT4 يمكنك فتح أكثر من حساب، وإدارة
عمليات التداول عليها بطريقة سهلة للغاية.
نسخ التداول
هي ميزة تفيد المتداولين الجدد، حيث تمكنهم من نسخ عمليات
التداول الخاصة بالمتداولين المحترفين، وتطبيقها على عمليات التداول الخاصة بهم،
مما يمنحهم الفرصة للتعلم، ويجنبهم الخسارات الفادحة في بداية مشوار
التداول.
الأمان
منصة MT4 احترافية موثوقة مرخصة توفر معايير
أمان من الدرجة الأولى مما يجعل بيانات التداول الخاصة بك بعيدة عن عمليات
الاحتكار، والاستغلال.
الدعم المتواصل
على منصة MT4 هناك دعم متواصل 5 أيام في الأسبوع
يقدم عبر الهاتف، أو الدردشة النصية، أو حتى البريد الإلكتروني، وهذا يسهل على
المتداولين إيجاد حلول سريعة في حالة واجهتهم مشكلة ما.
ما هو الفرق بين منصة MT4
و MT5
غالبًا ما يخطئ المتداولين بين كل من منصة MT4 و MT5 حيث يعتقدون أن
الأخيرة نسخة محسنة من الأولى، وهذا نظرًا لتشابه الواجهات الرسومية الخاصة بكلاهما، إلا أن في
الحقيقة لكل منهما ميزات خاصة تجعلهم مختلفان
تمامًا، أهمها التالي.
السلع المتداولة
تركز منصة MT4 على سوق الفوركس الخاص بتداول العملات
الأجنبية في حين أن MT5 تركز على سوق السلع، والأسهم بشكل أكبر،
وهذا نظرًا لأنها تدخل في بورصة تداول مركزية.
الأوامر
يمكن لمنصة MT4 استقبال أربع أنواع من الطلبات
المعلقة الخاصة بحد البيع، وقف الشراء، والبيع، والوقف. في حين
تقبل MT5
ستة أنواع من الأوامر المعلقة بالإضافة إلى السابقة، فهي تقبل حد إيقاف الشراء،
وبيع حد إيقاف.
نظام التشغيل
يتوافق MT4 مع نظام تشغيل 32 بت
،
في حين MT5 يتوافق
مع كل من نظام تشغيل 32 بت، و64 بت
معالجة التداول
قاعدة بيانات MT4
تمكنها من إبرام 10 ملايين صفقة يوميًا، في حين أن MT5 تمكنها
قاعدة بيانتها من تنفيذ عدد غير محدود من الصفقات.
الأدوات الرسومية
في منصة MT4
هناك 31 أداة رسومية متنوعة تقدم الدعم للمتداولين في إجراء تداولات مبنية على
استراتيجيات، وتحليلات دقيقة للسوق في حين أن في MT5 هناك
44 أداة رسومية تقدم هذه الخدمة.
الأطر الزمنية
في MT4
هناك حوالي 9 أطر زمنية مختلفة لتحليل السوق، ويزداد هذا العدد إلى 21 إطار زمني
مع منصة MT5.
في
النهاية لا شك أن منصة MetaTrader 4 بكل ما تقدمه من مزايا هي من المنصات
الرائعة التي يمكن للمتداولين المبتدئين الاعتماد عليهم دائمًا، وكذلك المتداولين المحترفين.