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هل تعد منصة MetaTrader 4 مناسبة للمبتدئين ؟

MetaTrader4 - Alvexo
MetaTrader4 - Alvexo
 
الخميس، 04-02-2021 09:05 م المصريون
منصة MetaTrader 4 تعرف اختصارًا باسم MT4 تعتبر واحدة من أهم منصات التداول المتاحة على الشبكة العنكبوتية، وتقريبًا يتم استخدامها على نطاق واسع للغاية في جميع أنحاء العالم من قبل العديد من المتداولين، و المضاربين في سوق الفوركس الخاص بتداول العملات الأجنبية من خلال الشبكة العنكبوتية.
يتم تفضيل منصة MT4 من قبل العديد من المتداولين، والمضاربين، وهذا نظرًا لما تقدمه من ميزات، وتسهيلات تجعل التداول داخل سوق الفوركس سهل للغاية بعيدًا عن الإجراءات المعقدة التي كان يمتاز بها سوق التداول.
تواجد هذه منصة MT4 بأكثر من لغة مختلفة جعلها محط اهتمام الكثير من المتداولين، لذا عدوها من أفضل منصات التداول الإلكترونية حول العالم على الإطلاق.
في التقرير التالي تعريف بما هي منصة MT4 وهل تعد مناسبة للمبتدئين بحيث يمكنهم بدء خطواتهم الأولى في التداول على متنها أم لا؟ فقط تابعونا.
ما هي  منصة MetaTrader 4؟
عبارة عن منصة تداول إلكترونية خاصة بمجال الفوركس الذي يتم فيه تداول عدد كبير من أزواج العملات الأجنبية بين التجار، وبعضهم البعض، وإبرام عمليات البيع، والشراء عليها.
تقدم هذه المنصة من قبل شركة MetaQuotes Software وما جعلها محط اهتمام الكثير من متداولي الفوركس حول العالم هو سهولة استخدامها، هذا بالإضافة إلى مجموعة من المخططات القابلة للتخصيص، والذي يجعل أمر التداول سهلًا على المبتدئين.
تمتاز المنصة أيضًا بتقديم برنامج التداول التلقائي  (Expert Advisors) والذي يجعل عمليات البيع، والشراء التي تجرى على حسابات التداول تعمل بشكل تلقائي بناءً على مجموعة من البيانات  المعدة مسبقًا، وهذا يحمى المتداولين الجدد من الوقوع في براثن الطمع، أو الإحباط تجاه الصفقات التي يتداولون عليها بشكل مباشر، مما يحمي أموالهم من الضياع، ويجعلهم يتعلمون أكثر عن أسس التداول السليمة، ومتى يمكنهم فتح، وإغلاق الصفقات وفقًا لما يتناسب مع طبيعة تداولاتهم.
تاريخ منصة MT4 
هي منصة مطورة من من قبل شركة MetaQuotes Software تم إصدار عدة نسخ منها بداية من عام 2002م، وفي خلال سنوات قليلة خضعت المنصة لمجموعة من التحديثات، والتطويرات التي جعلتها الأفضل على الإطلاق، وهذا في نسختها الصادرة عام 2005م.
نظرًا للشعبية الكبيرة التي تمتعت بها المنصة تم اختيارها من قبل العديد من شركات الوساطة المتنوعة كبديل اختياري لبرنامج التداول الحالي الخاصة بهم، حيث قاموا بالتخلي عن برامج التداول الخاصة بهم، واعتمدوا على تلك المنصة في تسهيل عمليات التداول على المتداولين. حيث هناك أكثر من 750 وسيطًا يقدمون تلك المنصة كاختيار يمكن للمتداولين الاعتماد عليه عند التعامل معهم.
قد تم إصدار عدة نسخ من المنصة منها  MT4 في 2005 و MT5 في 2010. وكلاهما يمتاز بالاحترافية، والشرعية، ولكن بالرغم من أن منصة MT5  تقدم مميزات أحدث من تلك التي على منصة MT4 إلا أن ما زال لمنصة MetaTrader 4 قابلية كبيرة في أوساط المتداولين داخل سوق الفوركس، حيث يتم التعامل عليها من قبل مجموعة كبيرة من المتداولين، و المضاربين حول العالم.
مميزات MetaTrader 4  
هناك عدد من الميزات التي تقدم منصة MetaTrader4 للمتداولين المتعاملين على متنها أهمها التالي.
تعدد اللغات 
في منصة MT4  هناك باقة كبيرة، ومتنوعة من اللغات المعروفة حول العالم منها العربية، الإنجليزية، اليابانية، الفرنسية، الصينية، وغيرها الكثير، والكثير من لغات العالم، ما يجعل من لا يملكون لغة ثانية قادرين على التعامل بسلاسة مع المنصة وفقًا للغتهم المحلية.
التوافق مع الأجهزة 
يمكن التعامل مع منصة MT4  من خلال شاشة الكمبيوتر، الجهاز اللوحي، وحتى الجوال، وهذا يجعل من السلسل على المتداولين إجراء عمليات التداول الخاصة بهم من أي مكان، وفي أي وقت.
سلاسة التداول 
تقدم المنصة للمتداولين مجموعة متنوعة من المؤشرات، والتحليلات الفنية، بالإضافة إلى عدد متنوع من المخططات التفاعلية، وعروض الأسعار، وميزات Codebase مجانية. 
أيضًا توفر المنصة إمكانية حفظ الرسوم البيانية مع سهولة الوصول إليها في المستقبل، وتوفر مجموعة محدثة دائمًا من الأخبار المالية، وتنبيهات خاصة بكل مهم، وكل هذا يخلق جو سلسل من التداول.
التداول التلقائي 
ميزة أخرى من ميزات التداول تجعل من السهل التداول بعيدًا عن التحركات العاطفية، وهذا عن طريق إعداد بيانات مسبقة لعمليات التداول يتم التصرف على أساسها في قرارات التداول التي سيتم إبرامها مستقبلًا.
تعدد الحسابات 
على منصة MT4 يمكنك فتح أكثر من حساب، وإدارة عمليات التداول عليها بطريقة سهلة للغاية.
نسخ التداول     
هي ميزة تفيد المتداولين الجدد، حيث تمكنهم من نسخ عمليات التداول الخاصة بالمتداولين المحترفين، وتطبيقها على عمليات التداول الخاصة بهم، مما يمنحهم  الفرصة للتعلم، ويجنبهم الخسارات الفادحة في بداية مشوار التداول.
الأمان 
منصة MT4 احترافية موثوقة مرخصة توفر معايير أمان من الدرجة الأولى مما يجعل بيانات التداول الخاصة بك بعيدة عن عمليات الاحتكار، والاستغلال.
الدعم المتواصل 
على منصة MT4 هناك دعم متواصل 5 أيام في الأسبوع يقدم عبر الهاتف، أو الدردشة النصية، أو حتى البريد الإلكتروني، وهذا يسهل على المتداولين إيجاد حلول سريعة في حالة واجهتهم مشكلة ما.
ما هو الفرق بين منصة MT4  و MT5
غالبًا ما يخطئ المتداولين بين كل من منصة  MT4  و MT5 حيث يعتقدون أن الأخيرة نسخة محسنة من الأولى، وهذا نظرًا لتشابه الواجهات الرسومية الخاصة بكلاهما، إلا أن في الحقيقة لكل منهما ميزات خاصة تجعلهم مختلفان تمامًا، أهمها التالي.
السلع المتداولة 
تركز منصة MT4 على سوق الفوركس الخاص بتداول العملات الأجنبية في حين أن  MT5 تركز على سوق السلع، والأسهم بشكل أكبر، وهذا نظرًا لأنها تدخل في بورصة تداول مركزية.
الأوامر 
يمكن لمنصة MT4  استقبال أربع أنواع من الطلبات المعلقة الخاصة بحد البيع، وقف الشراء، والبيع، والوقف. في حين تقبل  MT5 ستة أنواع من الأوامر المعلقة بالإضافة إلى السابقة، فهي تقبل حد إيقاف الشراء، وبيع حد إيقاف.
نظام التشغيل 
يتوافق MT4  مع نظام تشغيل 32 بت، في حين MT5 يتوافق مع كل من نظام تشغيل 32 بت، و64 بت
معالجة التداول 
قاعدة بيانات MT4 تمكنها من إبرام 10 ملايين صفقة يوميًا، في حين أن MT5  تمكنها قاعدة بيانتها من تنفيذ عدد غير محدود من الصفقات.
الأدوات الرسومية  
في منصة MT4 هناك 31 أداة رسومية متنوعة تقدم الدعم للمتداولين في إجراء تداولات مبنية على استراتيجيات، وتحليلات دقيقة للسوق في حين أن في MT5 هناك 44 أداة رسومية تقدم هذه الخدمة.
الأطر الزمنية 
في MT4 هناك حوالي 9 أطر زمنية مختلفة لتحليل السوق، ويزداد هذا العدد إلى 21 إطار زمني مع منصة MT5. 
في النهاية لا شك أن منصة MetaTrader 4 بكل ما تقدمه من مزايا هي من المنصات الرائعة التي يمكن للمتداولين المبتدئين الاعتماد عليهم دائمًا، وكذلك المتداولين المحترفين. 
 

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