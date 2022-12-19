هل اقترب التعويم الثالث للجنيه؟.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة ستحدث بعد شهر





يترقب جميع المصريين قرارًا حكوميًا بتعويم ثالث للجنيه بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات جنيه.

من جانبه كشف قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد تعويم ثالث للجنيه، مشيرًا إلى إمكانية انخفاض الأسعار خلال شهر بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،:" الرئيس وعد بحل الأزمة خلال شهرين؛ من خلال الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، مؤكدًا أن هناك من يبُث الشائعات حول الاقتصاد المصري من أجل التأثير عليه، وصندوق النقد شدد على أنه لا تعويم ثالث للجنيه المصري.

ولفت إلي أن مصر لم يكن أمامها بديلاً عن الذهاب لصندوق النقد الدولي؛ في ظل التحديات العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة؛ وهو الأمر الذي شجّع على عودة الاستثمارات مرة أخرى؛ من خلال منح مصر حزمة مالية ساعدت على تحسين حياة المواطنين، واستكمال مشوار التنمية.