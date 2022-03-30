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هبوط مفاجئ للدولار في البنوك العاملة بمصر بعد وديعة السعودية

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هبوط مفاجئ للدولار في البنوك العاملة بمصر بعد وديعة السعودية

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الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 30-03-2022 04:01 م
شهد سعر الدولار تراجعًا سريعًا بعد إعلان السعودية عن إيداع 5 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم تراجع أمام الجنيه في أغلب البنوك.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وقالت المملكة في بيان منذ قليل "امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف البيان، يأتي ذلك تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.
وسجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، في بنوك، الإسكندرية، والعربي الأفريقي ، واتش اس بي سي وبنك أبوظبي الأول، وشهد سعر الدولار في تلك البنوك تزيين لوحاتها بالمؤشر الأحمر، عند 18.22 للشراء و18.32 للبيع.
ووصل أعلي سعر للدولار اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 في بنوك، مصرف أبوظبي الإسلامي، بثبات عند 18.30 للشراء و18.38 للبيع، وذلك بحسب أخر أسعار الدولار عبر المواقع الخاصة بالبنوك.
 

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