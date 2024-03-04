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هبوط مفاجئ في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم رسميًا

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الدولار
الإثنين، 04-03-2024 02:05 م


سجل سعر الدولار في السوق السوداء- السوق الموازية لتجارة العملة- انهيارا غير متوقع خلال تعاملات اليوم، بسبب زيادة مخاوف المضاربين من الدولرة بعد صفقة رأس الحكمة، وفق ما قاله أحد المراقبين.
وبحسب المراقب، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم إلى نحو 41 و42 جنيها بين المتعاملين بما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار مقابل تراجع الشراء وسط توقعات باستمرار التراجع.
وساهم الإعلان عن أكبر صفقة استثمارية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة بمصر في الحد من الدولرة بين المضاربين بعد دخول أول دفعة من الصفقة بالبنك المركزي بما يعني الكثير للبلاد التي تواجه أكبر ضغوط من نقص النقد الأجنبي خلال آخر عامين.
وتلقى البنك المركزي المصري من شركة أبو ظبي التنموية القابضة "ADQ" أول تحويل من صفقة رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار يومي الخميس والجمعة الماضية، بجانب تسوية 5 مليارات دولار وديعة مستحقة على مصر للإمارات، وفق بيان صادر من مجلس الوزراء.
وبحسب الاتفاق، تتلقى مصر الدفعة الثانية من الإمارات بقيمة 20 مليار دولار خلال الشهرين القادمين من توقيع الصفقة التي تمت نهاية الشهر الماضي.
كان سعر الدولار في السوق الموازية تخطى حاجز 73 جنيها في شهر يناير الماضي قبل أن يبدأ في التراجع من مطلع شهر فبراير بعد وجود رسائل طمأنة بدخول تدفقات نقد أجنبي متوقعة من استثمارات مباشرة وقرض صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ومؤسسات تمويلية أخرى خلال أيام.
وقال مصرفيون لمصراوي في وقت سابق، إن سعر الدولار في السوق السوداء مبالغ فيه وغير واقعي ويرجع إلى زيادة المضاربات.

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