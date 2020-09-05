هبوط في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

السبت، 05-09-2020
05:52 م
خالد الشرقاوي
تراجعت أسعار الذهب
في السوق المحلي جنيهين
اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
وسجل سعر جرام الذهب
عيار 21 اليوم
848 جنيها، مقابل 850 جنيها أمس الجمعة.
وسجل سعر جرام الذهب
عيار 18 نحو 726.5
جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 969.5 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الذهب
إلى 6788
جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب
العالمية قد أغلقت على
ارتفاع بنسبة 0.16% في نهاية تعاملات مساء أمس.
ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، بلغ سعر
أوقية الذهب
، بنهاية تعاملات أمس 1933.9 دولار، بارتفاع قيمته نحو 3 دولارات عن
الجلسة السابقة.