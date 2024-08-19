هبوط حاد.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك رسمياً





استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 18 أغسطس 2024، في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، عند 48.74 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 48.78 جنيه للشراء، و48.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي CIB، جاء سعر الدولار في مصر نحو 48.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري قيمة 48.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 48.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

انخفض سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 48.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 48.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 48.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 48.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 48.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB

سجل سعر الدولار في بنك SAIB نحو 48.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

قُدر متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، عند 48.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 48.78 جنيه للشراء و49.88 جنيه للبيع.